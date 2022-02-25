Панамское судно направлялось в Южный для загрузки зерном, выведена из строя часть оборудования балкера. На помощь ему отправился буксир, ситуация контролируется, сказано в сообщении.
Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.
«Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь», – говорится в сообщении Мининфраструктуры.
Украина направила пять буксиров для тушения пожара и спасения экипажа судна. Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан, остальные – в удовлетворительном. Пострадавших доставили в Черноморск Одесской области, а Millennium Spirit поставили на якорь. (gordonua.com)