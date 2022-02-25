25 февраля Россия атаковала у порта «Южный» (Одесская область) два иностранных судна – балкер Namura Queen под флагом Панамы и бункеровщик Millennium Spirit (флаг Молдовы). Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила в Telegram.

Панамское судно направлялось в Южный для загрузки зерном, выведена из строя часть оборудования балкера. На помощь ему отправился буксир, ситуация контролируется, сказано в сообщении.

Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, сообщило Министерство обороны Украины в Twitter.