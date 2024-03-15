Из-за массированной атаки по Одессе 15 марта погибли 14 человек. 16 марта в городе объявлен днем траура.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур», — добавил Кипер.