Россия досрочно прекращает свои полномочия в Совете по правам человека (СПЧ) ООН, сообщил заместитель российского постпреда при организации Геннадий Кузьмин. Его слова приводит ТАСС.

«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — заявил Кузьмин.

По его словам, страна продолжит выполнять свои международные обязательства по защите прав человека, Россия намерена и дальше вносить весомый вклад в укрепление диалога в данной сфере.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ на период текущей ротации, то есть до 2023 года, далее страна сможет снова вернуться в организацию. Принятие резолюции поддержали 93 страны, против проголосовали 24 государства, еще 58 — воздержались. По правилам ООН, страну можно отстранить от участия в СПЧ, если такое решение поддержат две трети членов в Генассамблее.