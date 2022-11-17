Граждане России Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, который были заочно приговорены к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском Boeing-777 (рейс MH17), не будут выданы в Нидерланды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как напомнил источник агентства, российская Конституция устанавливает прямой запрет на выдачу граждан РФ иностранным государствам.

«Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы», — сказал он.

Собеседник агентства в правоохранительных органах также отметил, что российские власти не признают решение Гаагского суда, так как РФ была отстранена от расследования крушения самолета и все ее доводы «были безосновательно отвергнуты».

17 ноября Окружной суд Гааги признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров.