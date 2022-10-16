Россия больше не может производить и обслуживать вооружение, критически важное для войны в Украине. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, добавив, что этому способствовали международные санкции.

«Мы не только смогли возложить расходы на Кремль за его действия, но и наши экономические ограничения, наложенные на российский военно-промышленный комплекс, оказали прямое влияние на поле боя», — считает Адеймо.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) испытывает нехватку, в частности, микроэлектроники, которая не поставляется в страну из-за ограничений Запада. По данным американского чиновника, российские власти обеспокоены этим. Кроме того, подчеркнул Адеймо, два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены остановить производство из-за нехватки критически важных зарубежных компонентов. Названия компаний он не уточнил.

Замминистра финансов США еще в апреле говорил, что США вместе с союзниками нацелятся в санкционной политике на лишение России «критически важных ресурсов, в которых она нуждается», в таких отраслях, как электроника и аэрокосмическая промышленность.

16 сентября США ввели блокирующие санкции против 29 российских компаний, научных институтов и структур из сектора микроэлектроники и квантовых вычислений. В конце сентября Вашингтон добавил в санкционный список еще 57 российских организаций, среди которых Императорский Тульский оружейный завод, Курчатовский институт, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», предприятие «Авиаагрегат» и другие.

В «Ростехе», в свою очередь, делают ставку на параллельный импорт. В Минпромторге указывали, что ни одна страна в мире полностью не отказывается от использования иностранных технологий и агрегатов. (moscowtimes.ru)