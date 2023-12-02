Дюссельдорфская корпорация Rheinmetall планирует начать производство танков в Украине к 2024 году, пишет Wirtschaft Woche.

На начальном этапе будут выпускаться колесный транспортный танк Fuchs и боевая машина пехоты Lynx.

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, рассчитывает заключить контракт с Украиной на поставку этих танков к началу следующего года. Ожидается, что первая колесная машина будет готова в течение шести-семи месяцев после подписания контракта, а первая Lynx — в течение 12–13 месяцев, что сделает возможным производство Fuchs к концу лета 2024 года, а Lynx — к лету 2025 года.

Первые десять машин Lynx будут произведены совместно Германией или Венгрией и Украиной. После этапа наращивания производства ожидается, что значительный объем производства этих машин будет полностью налажен в Укр

Правительство Германии заявило, что предоставит необходимые экспортные разрешения для этого производства.

Компания Rheinmetall является крупнейшим партнером Украины в сфере оборонной промышленности, имея заказы на сумму 900 миллионов евро в 2022 году и около 2,5 миллиардов евро в 2023 году. Rheinmetall ожидает, что в следующем году эта цифра увеличится. Кроме того, серийное производство Lynx уже ведется в Венгрии, а обслуживание бронетехники осуществляется в Украине, причем украинские рабочие проходят обучение в Германии. Паппергер уверен в безопасности будущих заводов Rheinmetall Ukraine Defence Industry. Вместо строительства новых объектов Rheinmetall планирует арендовать и переоборудовать существующие заводы, которые считаются хорошо защищенными, исходя из опыта последних двух лет конфликта.