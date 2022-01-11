«Россия не имеет никакого права решать за Грузию или грузинский народ, какое будущее хочет для Грузии грузинский народ», — об этом заявил председатель парламентского комитета Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, позиция и отношение, выбранные Россией, неприемлемы.

«Это закреплено в Конституции Грузии в отношении НАТО. Не может быть более конкретной и ясной записи, чем эта. Это знает и наш стратегический партнер, США, когда видит такое серьезное отношение со стороны правительства, которое все это прописывает в Конституции. В таких условиях сомнений не будет. Когда дело доходит до взаимодействия, естественно, существует активное сотрудничество между стратегическими партнерами. Такое, которое характерно для стратегического партнерства. Я абсолютно согласен с позицией Соединенных Штатов Америки и, естественно, считаю неприемлемыми позицию и отношение, которые есть у Российской Федерации», — заявил Михаил Сарджвеладзе.

Напомним, что после российско-американских переговоров в Женеве заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: «Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующую: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса».