Россия может выйти из «зерновой сделки» после истечения нынешних сроков ее действия, а не досрочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что РФ рассматривает возможность выхода из сделки, и спросили, может ли это состояться после ее истечения или досрочно.

«По окончании», — ответил представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, почему Москва допустила возможность выхода из сделки только сейчас, хотя прежде неоднократно заявляла, что ее «российская часть» не выполняется.

«Россия уже неоднократно делала такие жесты доброй воли (продляя участие в сделке — ИФ), проявляя весьма ответственный подход, но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, это проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным», — пояснил Песков.

«Продвижения пока нет», — добавил представитель Кремля.