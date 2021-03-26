Россия может использовать фактор русского языка в Карабахе для повторения ситуации в Приднестровье – Пол Гобл

# представляет часть размещенного в Youtube интервью американской журналистки Джоан Лисоски с известным американским политологом, специалистом по постсоветскому пространству, бывшим советником Госсекретаря США Полом Гоблом:

— Вчера заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент, выступая в ходе обсуждения ситуации в Грузии перед подкомитетом сената по международным отношениям, сказал, что США для решения проблем безопасности на Южном Кавказе предпочитают ОБСЕ, а не платформу 3+3, предложенную Россией, Турцией и Ираном, с включением Грузии, Армении и Азербайджана. Что имел в виду Кент? Ваше мнение?

— Как видим, Россия пытается сгруппировать страны, имеющие интерес в Грузии, по своему усмотрению. Да и в отношении Нагорного Карабаха тоже действует в выгодном для себя формате — Турция остается в стороне во время обсуждения многих вопросов. И США в этой ситуации вынуждены искать такой формат, чтобы иметь возможность поддержать более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета и свободы действий. И это фундаментальное изменение отношения США к Южному Кавказу.

— Как, по-вашему, не означает ли обсуждение американским сенатом ситуации в Грузии, что США могут предпринять какие-то шаги в этой стране?

— Нет, ничего нового, мы уже давно говорим, что следует создать механизм ускоренного членства Грузии в НАТО и других международных организациях. Я еще в 2008 году предлагал это. Потому как это стало бы сигналом для России о том, что ее оккупационная политика в отношении суверенных государств чревата серьезными последствиями для нее самой. То же самое касается и Украины, поэтому с тем же предложением я выступил в 2014 году в связи с оккупацией Крыма и событиями в Донбассе. НАТО обязано защищать страны Восточной Европы и постсоветские республики от агрессии России, и я рад, что новая администрация занялась усилением позиций альянса.

— 20 июня в Армении состоятся парламентские выборы. Ваш прогноз? Отказалась ли Москва от мысли перетянуть Пашиняна в сферу своего влияния?

— Москва никогда не имела иллюзий относительно ориентации Пашиняна, Кремль рассматривал его как угрозу своим интересам в регионе, поскольку он изначально демонстрировал курс на Запад. Что касается выборов, то сегодня ни одна политическая сила не выражает мнения абсолютного большинства. В проигравшей войну Армении военные хотели сместить премьера, но у них оказалось недостаточно сил и сторонников.

В ходе предвыборной кампании многие оппоненты Пашиняна вновь обратятся к националистической риторике, но это скорее будет иметь декларативный характер. В Армении сегодня достаточно трезво оценивающих итоги войны и поствоенную ситуацию политиков, понимающих, что чрезмерная агрессивность может завершиться полной потерей Нагорного Карабаха. Баку ведь может провести очередную операцию по освобождению оставшихся под контролем армян территорий.

Скорее всего, парламент будет многопартийным, а правительство – коалиционным. И в новом кабинете могут оказаться прокремлевские силы. Но Запад, в частности США и Франция, будет стараться вывести Армению из-под орбиты Москвы.

— Я обратила внимание, что Пашинян уже склонен к сотрудничеству с Азербайджаном, к участию в региональных проектах. Алиев тоже выступает с подобными предложениями. Как думаете, можно ли говорить о нормализации отношений между странами?

— Еще очень рано говорить об этом. Слишком тягостное прошлое отягощает отношения. Создание доверия требует пошаговых действий. Но некоторые силы в Ереване уже понимают, что иного пути нет, надо строить отношения с Баку. Иначе все решения за них будут приниматься в Москве, чего армяне не хотят. Они не могут простить, что Россия их предала.

— Сепаратистский режим в Нагорном Карабахе объявил русский язык вторым государственным. Как понимать это?

— Во-первых, там не существует официальной власти. Они продолжают называть себя «республикой Арцах», которой уже нет. Поскольку азербайджанская армия в результате данного этапа Второй Карабахской войны освободила две трети оккупированных армянами территорий. Подчеркиваю, данного этапа, поскольку война еще не завершена.

Признание русского языка же объясняется как желанием услужить Москве, так и является требованием так называемых миротворческих сил к ведению документации в структурах режима «республики Арцах». Но не следует принимать этот факт слишком болезненно. Коли Азербайджан намерен интегрировать армянское население Нагорного Карабаха в свое общество, то русский язык может стать связующим звеном.

Но не исключено, что Россия может в дальнейшем использовать этот фактор для повторения ситуации в Приднестровье.

— Стало известно, что SOCAR будет поставлять российский газ в Армению. Не рановато ли начинать подобного типа отношения?

— Проблема в том, что на сегодня нет конкретного мирного договора между Азербайджаном и Арменией, есть лишь декларация о намерениях. Отсутствуют нормативные акты о сотрудничестве. Для открытия транспортных коридоров и транспортировки энергоносителей нужно или начать интенсивные переговоры, чего пока не наблюдается, или же обратиться к мерам по налаживанию доверия, жестам доброй воли, чем и является поставка газа в Армению.