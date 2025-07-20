Языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве.

Уважение к языкам национальных меньшинств является важным. Тем не менее необходимо отменить особый статус русского языка в Украине. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью «Укринформу», передает unian.net.

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — сказала она.

Ивановская также настаивает на необходимости сформировать единое украиноязычное пространство. По ее словам, это приоритет безопасности, интеграции и гуманитарной сферы.

Также Ивановская рассказала журналистам, что будет работать над полноценной интеграцией украинского языка в современные электронные сервисы, искусственный интеллект, государственные приложения, интерфейсы, игры и технологии. Она считает, что это вопрос идентичности и конкурентоспособности.