Кажется, в соседнем Иране высшее духовенство ищет преемника духовному лидеру Сейиду Али Хаменеи – судя по последним информациям в настоящее время в этой стране идут активные поиски в этом направлении. Интересно, что одним из наиболее вероятных кандидатов является сын нынешнего высшего духовного лидера.

Пока нам неизвестно, каким же будет окончательный выбор духовной элиты соседней страны, в этом контексте еще точно ничего неизвестно.

Но, как минимум, как простой азербайджанец, все же не удержусь от соблазна и отмечу, что пусть религиозным лидером страны станет сын нынешнего главного аятоллы, чтобы теперешняя политическая конфигурация не изменилась, чтобы не только политическая, но и духовная власть оставалась под контролем наших южных азербайджанцев, потому что в этом случае все-таки есть надежда, что южно-азербайджанская политическая и духовная элита наконец-то что-то сделает и для своих соотечественников.

С другой стороны, сразу вспоминается, что вот уже несколько лет подряд духовным лидером Ирана является азербайджанец!

Но, привело ли это к каким –то позитивным политическим переменам для южных азербайджанцев?

Признаться, детали внутренней политической и общественной жизни нашего южного соседа нам не очень-то известны, но думается, что если были бы хоть какие-то позитивные перемены, об этом стало бы известно и нам, т.е. политическим наблюдателям Северного Азербайджана.

В настоящее время политическим лидером – президентом Ирана является азербайджанец, к которому, не скрываем, что и мы испытываем некоторые симпатии, в том числе связываем с ним определенные надежды. Есть надежды, что этот человек хотя бы частично выполнит те обещания, которые давали азербайджанцам прежние президенты, но, так и не выполнили их!..

Сбудутся ли эти надежды и ожидания? Пока надеемся и ждем, вдобавок, еще прекрасно понимаем то, что в Иране имеется сильное давление консерваторов на иранских либералов, плюс, и региональная геополитическая атмосфера также больше «играет на руку» консерваторам, как ни странно укрепляет их позиции…

В этом контексте считается, что теперешняя очередная ближневосточная война пришлась, как говорится, не очень-то кстати – да, кажется, что она мешает и нынешнему иранскому президенту Масуду Пезешкиану, который, в отличие от консерваторов, не очень-то воинственно настроен не только против Запада, даже против Израиля.

Конечно, его «другом Израиля» не назовешь, но он все же старается и даже призывает умерить иранскую политику в отношении этого государства. Но буквально неделю тому назад стало известно, что иранский президент не приехал на мероприятия СОР29 по той простой причине, что ожидалось участие израильского президента, хотя последний из-за осложнений отношений с братской Турцией не смог технически осуществить свой бакинский визит – да, складывается такое впечатление, что в регионе происходит цепная политическая реакция…

Ближневосточный конфликт, как и другие международные конфликты, весьма сложный процесс –тут перекликаются самые неожиданные, порою, даже невероятные политические интересы.

На днях мы отметили уже одну небольшую деталь. Видите ли, никогда целый народ, целое население террористами не бывает, да, террором занимается какая-та организация или группа людей. В этом отношении ни население Газы, ни даже подавляющее большинство ливанских шиитов вовсе террористами не являются, — их вина заключается только в том, что на выборах они голосуют за такие террористические организации, как ХАМАС или Хезболлах!..

Но, посмотрите, в течение последней войны сколько же мирных людей погибли в Газе или в Ливане, какую гуманитарную катастрофу переживает в настоящее время население сектора Газа! Даже на днях Папа Римский осудил военную политику Израиля в отношении населения Газы, мы уж не говорим о том, что Международный Уголовный Суд дал ордер на арест премьер – министра Б. Нетаньяху и бывшего министра обороны Й.Галланта!

Конечно, это вовсе не значит, что этих людей уже завтра посадят и будут судить, но, в любом случае, это решение Международного Суда создаст определенные трудности для этих людей – если не ошибаемся, аналогичное решение в свое время было принято в отношении и российского президента, который после этого был вынужден сильно ограничить географию своих официальных визитов!..

Тут отметим, что Суд принял решение и в отношении военного лидера ХАМАС, что весьма справедливо — ведь войну начал именно ХАМАС, лидеры которого, как всегда это отрицают! Но, спрашивается: если ХАМАС не хотел войны, почему же строились подземные тоннели или бункеры?..

Поэтому очень трудно сделать какие-то однозначные выводы, касательно ближневосточного конфликта. Мы, после заявления Папы Римского, после решения Международного Суда, даже после определенных «трений» между Израилем и ООН, в каком-то смысле, с большим пониманием относимся к некоторым шагам братской Турции в отношении Израиля, несмотря на то, что, конечно, Израиль не раз заявлял, что его целью является региональный терроризм, но все же выходит, что Тель-Авиву не всегда удается или не очень-то хочется оставаться в пределах своих заявлений.

Даже можно «понять» и нового иранского президента Масуда Пезешкиана, который не хотел, чтобы его пути пересекались с израильским президентом – ведь, эта война создает определенные трудности и немногочисленным иранским либералам.

Своей очереди ждет и новоизбранный американский президент Дональд Трамп – посмотрим, какими ближневосточными новостями начнет свою политику новый американский президент…

Мы не скрываем, что как азербайджанцы и как политические наблюдатели Северного Азербайджана, мы также заинтересованы в усилении либерального вектора в иранской политике, потому что только они могут осуществить либерализацию не только внешней политики Ирана, но и его внутренней политической жизни, только они могут расширить культурные и политические права разных этнических групп, в том числе, тридцатимиллионного азербайджанского народа Ирана — это не сделают муллы – консерваторы, тем более КСИР и прочие репрессивные структуры и аппараты!..

Теперь и в нашем Северном Азербайджане большинство людей, которым вовсе неиндифферентны проблемы южан, больше склоняются к тому, что нет необходимости ждать каких-то национально-освободительных революций или раскола Ирана, если, конечно, и в этой стране южным азербайджанцам-тюркам также будут предоставлены подобающие и реальные культурные и политические права! А это могут сделать только либеральные политики нашего южного соседа…

Например, почему в Иране тюркскому языку нельзя предоставить статус второго официального и государственного языка? Поверьте, есть страны, которые имеют чуть ли не десятки официальных языков!

Мы не раз отмечали, что, например, в Южноафриканской Республике имеются двенадцать официальных языков! Неужели в Иране общественно-политическая культура и сознание не сравнимы даже с африканскими странами или же стандартами?

В Израиле, который Иран не только постоянно критикует, даже якобы осуждает, официальным государственным языком является иврит, но и арабский язык имеет особый статус! Почему же в Иране, где проживают больше сорока миллионов тюрков (кроме азербайджанских тюрков тут есть, например, еще туркмены, которые имеют довольно близкий языковой диалект с азербайджанцами!) тюркский язык не может получить аналогичный статус? Стоит ли тут отметить еще такую деталь, что иранская государственность столетиями держалась, как говорится, именно на плечах, в первую очередь, азербайджанских тюрков!..

Когда на днях думали и, как говорится, размышляли над всеми этими проблемами, случайно вспомнили южно-азербайджанского писателя, покойного Самеда Бехранги и, конечно, его очень известную сказку – притчу о маленькой черной рыбке.

Читали мы эту сказку очень давно, но, кажется, там были такие слова: «Неужели кроме этого болота есть какие-то другие миры»!

Да, маленькая рыбка, чтобы доказать это отправляется в путешествие, т.е. на поиски моря! Довольно многозначительная сказка, не так ли? Когда я впервые прочитал ее, невольно вспомнил «Маленького принца» Сент-Экзюпери!..

Да, светлая память тебе, Самед Аби! Когда наши соотечественники-южане также начнут серьезно думать о «больших морях и океанах», которые существуют помимо болот и каналов, и в Иране многое изменится! Да, царство небесное и вечная память ТЕБЕ!..