Российские школьники должны в рамках программы изучать языки «дружественных» Москве стран, например китайский. С таким предложением выступил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в разговоре с «Дума ТВ».

«Я принципиально убежден, что в школьную программу обязательнейшим образом нужно интегрировать <…> китайский язык», — заявил Хамзаев. Еще два языка, которые, как считает депутат, нужно изучать в школах, — являются арабский и испанский.

Поводом для пересмотра школьной языковой программы может стать ситуация в мире, сложившаяся после начала российского вторжения в Украину. По мнению Хамзаева, в отличие от западных государств, осудивших войну, Китай и арабские страны стали более открытыми к России.

«Вы обратите внимание, что происходит в мире сегодня. На Востоке позиция, уважение и рейтинги России только растут. Причем растут не потому, что какая-то политика выстроена, а потому что нормальные люди понимают, что Россия сегодня защищает собственные интересы с точки зрения нацбезопасности и суверенитета. Поэтому и арабские страны, и в целом Восток сегодня открыты для России. Наша задача — воспользоваться этим. Там есть большие деньги, большие ресурсы, большие возможности. В совокупности это даст максимально качественный эффект для нашей страны», — уверен парламентарий. (moscowtimes.ru)