В государственных школах Грузии планируют ввести изучение китайского языка. Об этом сообщил глава Минобразования Александр Цуладзе во время презентации нового видения общего образования.

По его словам, будет утвержден стандарт китайского языка как второго иностранного, после чего начнется разработка соответствующих образовательных ресурсов.

​В настоящее время в государственных школах Грузии изучение двух иностранных языков является обязательным.​ Английский вводится уже с первого класса, второй иностранный язык дети выбирают в 5 классе. Школы обязаны предложить ученикам минимум два языка на выбор. Наиболее часто в качестве второго иностранного языка предлагаются русский, немецкий, ​французский и ​итальянский. Перечень зависит от кадровых и ресурсных возможностей конкретной школы. ​(newsgeorgia)