Россия и Турция создадут совместную рабочую группу по Ливии

Россия и Турция намерены создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении двух стран по итогам консультаций в Анкаре. Его текст размещен на сайте российского дипведомства.

«Договорились <…> рассмотреть создание совместной рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время», — указывается в документе.

Стороны также подтвердили неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, отметив необходимость борьбы с террористами и террористическими группировками. «Подтверждаем нацеленность на продолжение двустороннего взаимодействия в целях достижения безопасности и стабильности в стране, а также улучшения гуманитарной обстановки», — подчеркивается в заявлении.

Москва и Анкара также уверены в том, что конфликт в Ливии не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса, «ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН». «Договорились <…> продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в Ливии», — отмечается в документе.