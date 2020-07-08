Россия и Турция работают над согласованием прекращения огня в Ливии

Ливийская национальная армия готова подписать соглашение о прекращении огня, но Триполи не хочет этого делать; подходы, которые позволят объявить о незамедлительном прекращении огня, согласовывают Россия и Турция, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ, о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение»,- сказал Лавров по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.(РИА Новости)