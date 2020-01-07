Россия и Китай заблокировали заявления Совбеза ООН по атаке на американское посольство в Багдаде

Представители США при ООН обвинили Россию и Китай в «подрыве доверия» к Совету Безопасности из-за того, что Москва и Пекин заблокировали американское заявление. Сообщение было посвящено атаке на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Против акции, «спланированной Ираном», как сказано в заявлении представителя США при ООН, выступили 27 стран.

— Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили опубликовать заявление СБ,- приводит текст сообщения ТАСС.

Американцы объявили, что за нападением на их посольство стоял генерал Сулеймани. 3 января он был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Совместное заявление власти США предложили одобрить Совбезу ООН уже после того, как совершили нападение и ликвидировали Сулеймани.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбук, что на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран.

В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала. Генсек организации повторилзаявление Дональда Тармпа о том, что ядерного оружия у Ирана не должно быть .