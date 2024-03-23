Совет безопасности ООН в пятницу обсудил предложенную США резолюцию по ситуации в секторе Газа. В ней предлагалось немедленно прекратить боевые действия с обеих сторон конфликта приблизительно на шесть недель, чтобы дать гуманитарным организациям возможность оказать помощь гражданскому населению сектора. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали принятие резолюции.

Также в документе содержалось требование к группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, немедленно предоставить доступ к израильским заложникам и пойти навстречу дипломатическим усилиям для их освобождения.

Постоянный представитель России в Совете безопасности Василий Небензя заявил, что в американском проекте резолюции «определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня, но нет соответствующего требования или призыва», цитирует его ТАСС.