Страны «Группы семи» (G7) выступили в поддержку предложений президента США Джо Байдена по урегулированию в секторе Газа.

«G7 целиком и полностью поддерживает предложения президента Байдена, которые могут привести к незамедлительному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников, значительному увеличению поставок гуманитарной помощи и урегулированию кризиса при обеспечении безопасности как Израиля, так и гражданского населения сектора Газа», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник председательствующей сейчас в группе Италией.

«Мы призываем ХАМАС принять эти предложения и обращаемся к имеющим влияние на это движение странам оказать содействие в этом», — отмечается в документе.