Российское гражданство получили 205 тыс. жителей т.н. ЛНР

Министр внутренних дел т.н. ЛНР Игорь Корнет заявил, что в республике одобрено более 215 тыс. заявлений на получение российского гражданства, сообщает Луганский информационный центр.

«В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства», — сказал он.

Корнет уточнил, что на данный момент паспорта Российской Федерации получили 205 тыс. жителей т.н. ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает отправки документов в пункты выдачи.

По словам министра, более 500 тыс. жителей самопровозглашенной ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям т.н. ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.