Российско-армянский фейкомет

Важной составляющей всех современных войн являются информационные баталии, в ходе которых распространение фейков разного содержания и качества является делом привычным и неизбежным. Фейкометы активно заработали и после того, как 12 июля подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня на юго-западном направлении села Агдам Товузского района азербайджано-армянской государственной границы и при поддержке артиллерии и минометов попытались захватить нашу боевую позицию на государственной границе. Ясное дело, что армянская сторона озвучила свою версию случившегося, пытаясь свалить все с больной головы на здоровую.

СМИ РА тиражировали фейки и глупости в режиме нон-стоп. Активно помогали им в этом, тиражируя фейки армянского изготовления, некоторые российские СМИ. Традиционно «отличился» в этом «Спутник-Армения». По сути, он стал одной из главных площадок для распространения откровенно анти-азербайджанской лжи и пропаганды. При этом, замечу, «Спутник-Азербайджан» существенно уступал своим армянским коллегам в информационной войне. Частота таких поражений указывает на их закономерность в условиях, когда главным редактором всего ИА Спутник является российская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян.

Но, «отличилось» не только данное российское издание. Целый ряд российских СМИ распространило фейк, посвященный Азербайджану и Украине: подконтрольные Кремлю сепаратисты так называемой «ЛНР» заявили, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) «курирует участие украинских националистов» в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

С таким «разоблачением» на брифинге 24 июля выступил представитель «Народной милиции» самопровозглашенной «ЛНР» Яков Осадчий. По «данным» сепаратистов, «националистические структуры Украины вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом». Цель вербовки, как утверждают сепаратисты, чьи действия напрямую координирует российское руководство, «отправить их на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении». Подконтрольные Кремлю террористы также утверждают, что якобы украинские националисты готовят «провокации» «в Харькове, Запорожье и в Киеве в отношении граждан армянской национальности».

Чушь про вездесущих украинских националистов, как и страшилка про визитку Яроша – традиционный бред, распространяемый российскими СМИ. Государство-оккупант, против которого ввели международные санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов и террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР» регулярно врет, прежде всего, самим россиянам, используя для этого любой формальный «повод». Реальность же такова, что «украинские националисты» как-то не помешали этническому еврею Владимиру Зеленскому стать президентом этой страны. Ранее, премьер-министром Украины был этнический еврей Владимир Гройсман. Главой МВД Украины является армянин Арсен Аваков, а заместителем генпрокурора Украины — азербайджанец Гюндуз Мамедов.

Кроме того, в Украине преспокойно говорят на русском языке. Более того, подавляющее большинство представителей новой украинской власти, например спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков используют именно русский, а не украинский язык в общении. Все это делает смехотворным тезис о влиянии «украинских националистов», в том понимании этого словосочетания, которое придается ему многими российскими СМИ. Но, далеко не только в этом проявляется их примитивизм и провокационность.

В РФ очень хотели бы разрушить азербайджано-украинское сотрудничество. Для того и запускаются российскими СМИ разного рода фейки. Реальность же такова, что МИД Украины заявил, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах. Как известно, эта справедливая позиция официального Киева вызвала истерику в Армении. Дошло до закидывания посольства Украины в Ереване борщом. Причем, осуществили это представители молодежного крыла партии «Дашнакцутюн», о богатом опыте совершения террористических актов в разных странах мира может почитать каждый желающий в интернете.

Этим «борщеметам» имело бы смысл напомнить, что Армения является страной, которая поддержала «референдум» в аннексированном Россией Крыму. Произошло это во время голосования в Совете Европы по резолюции, осуждающей референдум в Крыму, Армения тогда проголосовала против. То есть РА открыто продемонстрировала неуважение к территориальной целостности Украины, поддержав Россию, ее оккупационную политику. Это было ожидаемо. Неспроста же в свое время российский политический деятель Борис Грызлов назвал Армению форпостом РФ на Кавказе. Да и про то, что РА сама является государством-оккупантом, забывать не стоит.

В том числе и глядя на то, как в пользу Армении действует российский фейкомет. Замечу, что замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар уже опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении и Азербайджана. Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал о том, что сообщения, которые распространяют представители непризнанной «ЛНР», являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.

Бредовость и примитивность такого рода дезинформации понимает любой, кто следит за событиями в Украине, которая до сих пор теряет военнослужащих в войне, развязанной Россией в Донбассе. Иными словами, Украине самой нужны воины, чтобы противостоять очевидным планам российской стороны по захвату новых территорий этой дружественной Азербайджану страны. Что до Азербайджана, то наша страна, учитывая мощь ее армии, в состоянии справится с армянской армией. Главное, чтобы российская сторона не мешала, не поддерживала свой форпост на Кавказе — политически, информационно и не только…