Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

«Мы принципиально поддерживаем предложенный [президентом Украины Владимиром] Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон (России и Украины) в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле», — сказал он. Видеообращение обнародовала администрация турецкого лидера.

«Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира», — добавил Эрдоган.

Он также заявил, что Анкара вместе с ООН разрабатывает нормативную базу для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море. «Необходим нормативный акт, который обеспечит безопасность мореплавания коммерческих судов в Черном море. В этом контексте мы продолжаем наши контакты в сотрудничестве с ООН для разработки нового регламента, который будет включать обязательства по безопасности в Черном море», — сказал он.(ТАСС)