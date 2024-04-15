Астана приветствует стремление Еревана и Баку заключить мирный договор и готова предоставить площадку для переговоров, взяв на себя миссию доброй воли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном с премьер-министром Армении Николом Пашиняном брифинге в Ереване.
«Наша основная цель — сблизить дружеские нам страны, открыть дороги для мира и устойчивой стабильности в регионе», — сказал Токаев.
Он отметил, что Астана приветствует стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения.
Токаев назвал Армению надежным партнером на Южном Кавказе. Казахстанский лидер подчеркнул, что это его первый официальный визит в Армению, и он имеет для него особое значение.
Он подчеркнул, что позиции Армении и Казахстана по ряду актуальных региональных вопросов близки. Казахстанский лидер также отметил, что в этом году, по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, в Казахстане пройдут дни армянской культуры. Он пригласил армянского премьера посетить с официальным визитом Казахстан. (Sputnik Армения)