Готовность России восстановить полноценный диалог с США не нужно воспринимать как данность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с Соединенными Штатами не должна восприниматься как данность», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что «российско-американские отношения «истончились» до предела по вине США, доктринально оформивших задачу нанести России «стратегическое поражение».

Также Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры в ответ на планируемое Соединенными Штатами развертывание наземных ракетных систем, что ранее было запрещено по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).