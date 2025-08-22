Переговоры России и США по Украине, которые начались вскоре после победы на выборах Дональда Трампа и достигли кульминации во время визита в Анкоридж президента Владимира Путина, зашли в тупик.

Диалог оказался подорван после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отверг гарантии безопасности Украине со стороны западных стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам источников агентства, Кремль теперь может пытаться убедить США, что от планов, согласованных с европейцами и украинцами, нужно отказаться, а встречу Путин-Зеленский — заменить продолжением переговоров на уровне чиновников рангом ниже.

На встрече в Белом доме с участием Зеленского, лидеров ЕС и генсека НАТО Марка Рютте обсуждались возможные гарантии для послевоенной Украины, если та откажется от территорий по требованию Путина. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала идею применить статью 5 устава НАТО, не принимая Украину в альянс. А США, хотя и отказались отправлять войска, не исключили возможность прикрытия с воздуха.

Но Лавров отверг любые планы, если Россия не получит в них право вето. Обсуждение гарантий безопасности без участия Москвы — «путь в никуда», а любое присутствие иностранных войск в Украине «неприемлемо», заявил он в четверг.

О том, что Кремль может согласиться на гарантии Украине в духе коллективной обороны устава НАТО, заявил спецпосланник США Стивен Уиткофф. Соглашался ли Путин на это в Анкоридже, остается неясным. Но важнее то, что вынес Трамп из переговоров, нежели то, что произошло на самом деле, говорит один из источников Bloomberg.

По его словам, Москва допустила ошибку, позволив Трампу интерпретировать свою позицию как согласие. Высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают заявления Лаврова попыткой затянуть переговоры и не верят, что Путин готов к реальной сделке, пишет Bloomberg.

По данным The Guardian, Трамп решил на время отойти в сторону от переговоров: он хочет, чтобы Москва и Киев сами согласовали встречу Путина и Зеленского, которая, по мнению администрации, должна стать следующим шагом по завершению войны.

В четверг вечером Трамп дал понять, что поддерживает украинские удары по российской территории, а также обвинил Джо Байдена в том, что он не предоставил Киеву наступательных вооружений. «Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не атакуя страну-интервента», — написал Трамп, добавив, что может «изменить тактику» с Путиным, если через две недели не будет подвижек в мирном процессе. (moscowtimes.ru)