Российско-американские переговоры по стабильности стартуют в Вене

Очередной раунд российско-американских переговоров по вопросу стабильности должен стартовать сегодня в Вене, сообщает Эхо Москвы.

Вашингтон отправляет на консультации в столицу Австрии одну из самых серьезных по составу делегаций, говорят в американском Госдепартаменте.

Как написал в своем твиттере спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, в Вену летят многие генералы, адмиралы и представители министерства обороны, а также министерства энергетики высокого ранга. Это показывает серьезность подхода американской администрации к этому вопросу.

Во внешнеполитическом ведомстве США теперь ждут от Москвы такого же подхода, чтобы оценить степень ее серьезности. Предыдущие переговоры прошли в столице Австрии в конце июля. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Москва и Вашингтон достигли прогресса в вопросе о контроле над вооружениями. Штаты призывают присоединиться к этому и Китай.

Консультации должны продлиться до вторника.