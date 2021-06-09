Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также движение «Штабы Навального» признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск прокуратуры удовлетворен. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — сказали в суде.

Адвокат Иван Павлов уже сообщил журналистам, что защита будет обжаловать решение. Как сообщил корреспондент RT, который вел трансляцию из зала суда, сторона защиты покинула зал суда, не дождавшись приговора. В свою очередь, сторона обвинения выразила удовлетворение решением и назвала его обоснованным. Прокуроры, поддерживающие иск в суде, находятся под государственной защитой.

Также сообщалось, что после погашения требований кредиторов имущество организаций будет передано в бюджет России.