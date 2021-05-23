Самым громким событием последних дней стал «слив» зятем Сержа Саргсяна Микаэлем Минасяном документа о подписании Трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. В данном документе говорилось по сути о признании границ между странами.

Однако зять Саргсяна по понятным причинам представил данный документ армянской общественности в качестве «еще одного предательства Пашиняна» и сообщал о том, что есть якобы еще один секретный документ, который не будет обнародован широкой общественности. Сам Пашинян не стал отрицать, что опубликованный документ не настоящий. Однако в Баку по всем этим вопросам и даже о наличии подобных переговорах молчат и вообще ничего не говорят.

Почему опубликованный документ представляется, как «предательство» и можно ли таким образом выйти на долгосрочный мир, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Армянские СМИ опубликовали документ соглашения, который должен быть подписан между Азербайджаном и Арменией. Как вы оцениваете это соглашение?

— Лично я с большим недоверием отношусь к любой якобы инсайдерской информации из армянских источников, так как прекрасно понимаю, что ложь — это второе имя армянской внешней и внутренней политики. Мифотворчество в крови у армян и составная часть их национального менталитета, они сочиняют сказки для себя, а потом сами в них охотно верят. Поэтому к такого рода информационным вбросам я отношусь крайне настороженно.

Тот факт, что Пашинян подтвердил подлинность этого документа, точнее — проекта документа, так как документом он станет только после подписания, лично мне не добавляет уверенности в его достоверности. В прошлом я по роду и содержанию своей профессиональной деятельности достаточно долго был связан с российскими органами юстиции и спецслужбами, чтоб не реагировать как восторженный идиот на такого рода утечки информации.

Тем более, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его «шальным документом», хотя если говорить честно, то словам Пескова я тоже не верю. По своему опыту знаю, что к составлению таких документов в их окончательном или промежуточном виде допускаются только два-три технических специалиста с очень высоким уровнем допуска к государственной тайне, которые обеспечены техникой с самым высокими средствами защиты информации, так что возможность ее утечки в результате какой-нибудь хакерской атаки практически исключена.

Так что мы имеем дело или с откровенной фальшивкой, и лично я склоняюсь именно к этой мысли, или с откровенным предательством кого-то из ближайшего окружения Пашиняна, кто изначально был в него внедрен, чтобы сливать информацию его политическим оппонентам.

Конечно, можно фантазировать также и насчет того, что кто-то из заокеанских кураторов Пашиняна приложил к этому руку, чтобы сорвать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской государственной границы, чтобы тем самым насолить Москве и не дать ей легко получить доступ к столь выгодным для нее транспортным коридорам в регионе Южного Кавказа. В любом случае, до подписания нового Трехстороннего соглашения, если таковое, конечно, состоится, мы достоверно не узнаем, был ли это инсайд или фейк.

— Армянские политики и часть экспертов считают это предательским соглашением. В чем там предательство Пашиняна? Или они спекулируют на этом вопросе?

— Мне тоже довелось читать подобные заявления в русскоязычной армянской прессе, но я отношусь к ним как к частному мнению, которое не имеет ни малейшего отношения к real politics. Их авторы просто хотят, чтобы это так было, так как их что-то субъективно не устраивает. Но это совсем не означает того, что за спиной у каждого такого человека есть тысячи сторонников и последователей, скорее всего такие люди одиноки, поэтому кричат очень громко, пытаясь привлечь к себе внимание, когда их никто не намерен слушать.

Такие проявления истеричности и эгоцентричности свойственны абсолютно всем оппозиционных политикам и общественникам абсолютно во всех странах мира, такие есть и в Армении, и в Азербайджане, и в России, именно о таких анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому не нужен.

Таким людям подходит любой повод, чтобы на его фоне продемонстрировать миру свое самомнение, поймать кураж, хайп и минуту славы. Две тысячи протестующих демонстрантов на улицах Еревана не отражают умонастроений двух миллионов армян, проживающих ныне в Армении и больше похожи на сообщество проплаченных со стороны активистов, таким образом зарабатывающих деньги.

Будь моя воля, я бы всех участников этих протестных выступлений снял бы на видео, пропустил через программу распознавания лиц, сравнил бы с файлами съемок других протестных выступлений. Я более чем уверен, что две трети митингующих сегодня на улицах Еревана окажутся профессиональными протестующими, лица которых попадают в объективы видеокамер на каждой такой политической сходке их тусовки. Такие люди есть в каждой стране мира, и чем беднее страна, чем хуже живут в ней люди, тем больше в ней желающих заработать на хлеб таким образом.

— Можно ли ожидать, что после этого соглашения страны выйдут на долгосрочный мир?

— Я не настроен настолько оптимистично. В условиях полного отсутствия достоверной информации лично я поверю в реальность такого соглашения только после того, как оно действительно будет подписано и обнародовано по официальным каналам Москвой и Баку, слухам и домыслам из Еревана я не верю.

Понятно, что абсолютному большинству жителей Южного Кавказа хочется твердых гарантий мира в регионе, но у власти в Армении сегодня находятся люди, для которых своекорыстный интерес — я не исключаю из их числа и Пашиняна — гораздо важнее интересов своих соотечественников и вообще всех остальных простых людей, которых принято называть словом «обыватели».

Большинству современных армянских политиков жизненно необходимо состояние конфликта и конфронтации — уже не важно, внешнеполитического или внутриполитического — потому что они по-другому психологически существовать не могут. Они живут эмоциями, а не реалиями бытия, поэтому они крайне далеки от реалий этого мира и вряд ли могу им соответствовать. Большинство современных армянских политиков — это бывшие «псы войны», для которых состояние мира смерти подобно.

Главная беда современной Армении в том, что ее общество очень долго и усердно моделировало для себя свое прошлое, а не будущее, поэтому сейчас в Ереване так популярны политики, зовущие свой народ в прошлое, а не в будущее. А пока ситуация в Армении такова, лично я не уверен в возможность добровольного согласия армян на мир до того, как будет проведена еще одна операция — политико-дипломатическая или военно-политическая — по их принуждению к миру. Взывать к здравому смыслу армян, на мой взгляд, бесполезно, следует всячески стимулировать их инстинкт самосохранения.