Российские теннисисты не смогут принять участия в Уимблдоне-2022 — одном из четырех турниров серии «Большого шлема». Об этом сообщает Sportico.

Таким образом, пропускающий грунтовый отрезок сезона из-за травмы Даниил Медведев в ближайшее время не сможет побороться за первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которую в настоящий момент возглавляет серб Новак Джокович.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Турнир пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем у мужчин является Новак Джокович, у женщин сильнейшей в прошлом году стала румынка Симона Халеп.