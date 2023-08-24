Столкнувшись с отсутствием привычных иномарок эконом-класса и подорожанием отечественных автомобилей на 80%, российские такси приступили к поиску альтернатив.

«Яндекс.Такси» взял в опытную эксплуатацию партию из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara, пишут «Известия» со ссылкой на источник в компании и двух собеседников, близких к ней.

По их словам, машины для российского рынка были сделаны в упрощенной комплектации, но с автоматической коробкой передач. Они представляют собой видоизмененный Peugeot 301 и производятся в Иране с 2020 года крупнейшим автоконцерном страны Iran Khodro.

Иранская модель уже появилась во внутреннем классификаторе «Яндекса» для поездок в Москве по тарифу «эконом». Как пояснил один из собеседников, это говорит о том, что ее использует кто-то из водителей.

Другой собеседник отметил, что тестирование небольшой партии не обязательно приведет к более масштабной закупке этих автомобилей. «Пока рано выписывать кредит доверия этим машинам», — пояснил он.

Официально в «Яндекс.Такси» заявили, что ведут переговоры со всеми доступными на рынке автопроизводителями и рассматривают все потенциально подходящие для отрасли модели машин. (moscowtimes.ru)