Наблюдательный совет Федерации шахмат России проголосовал за вступление организации в состав Азиатской шахматной федерации. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на федерацию.

«Сейчас должны начаться юридические действия. Сначала мы должны написать письмо в Европейский шахматный союз о просьбе об исключении. То есть сначала ФШР надо технически выйти, а потом написать заявление о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию» — заявил член наблюдательного совета ФШР Альберт Степанян.

Решение принято на фоне ограничений, которые вводятся в отношении российских спортсменов в связи с вооружённым вторжением России в Украину. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. При этом российские шахматисты могут выступать в личных турнирах, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

По словам заместителя исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачёва, «участие россиян в европейских соревнованиях теперь является крайне сложным процессом, технически и физически», поэтому и будет подана заявка на переход в азиатскую федерацию. В ФИДЕ уже заявили, что не возражают.