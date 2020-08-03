Российские подлодки заинтересовали Пентагон

Новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом сообщает Akharin Khabar.

Соответствующее заявление сделал командующий NORTHCOM генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

Он также отметил, что за 32 года своей службы он «еще ни разу не сталкивался с такими серьезными вызовами». По его словам, российские подлодки представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США».

Херк также уточнил, что боевой мощи субмарин становится сложнее противостоять, а сами судна — труднее отследить. Он предположил, что Китай также скоро станет аналогичной угрозой.

| 2020-08-03T01:51:26+04:00 3 августа 2020, 07:19|12345 (Пока оценок нет)
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