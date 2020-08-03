Российские подлодки заинтересовали Пентагон

Новейшие российские подлодки с расширенными боевыми способностями вызвали обеспокоенность Пентагона. Об этом сообщает Akharin Khabar.

Соответствующее заявление сделал командующий NORTHCOM генерал-лейтенант Глен Ван Херк.

Он также отметил, что за 32 года своей службы он «еще ни разу не сталкивался с такими серьезными вызовами». По его словам, российские подлодки представляют «разноплановые угрозы для национальной безопасности США».

Херк также уточнил, что боевой мощи субмарин становится сложнее противостоять, а сами судна — труднее отследить. Он предположил, что Китай также скоро станет аналогичной угрозой.