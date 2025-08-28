Противолодочные самолёты стран НАТО в последние дни ведут активные поиски российских субмарин, которые могут находиться вблизи американской авианосной группы, действующей к западу от Норвегии. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По данным издания, повышенная активность противолодочных самолётов P-8A Poseidon вызвана ожидаемым присутствием в этих водах трех российских подводных лодок, покинувших несколько дней назад свою базу в Североморске. Как пишет газета The Вarents Observer, в поход вышли три атомные субмарины класса «Ясень».

В патрулировании в Норвежском море принимают участие американские, британские, норвежские самолёты, базирующиеся в Шотландии, Исландии и Норвегии. В составе ударной авианосной группы во главе с авианосцем «Джеральд Форд» также находятся норвежские боевые корабли.

В сообщении на странице авианосца в фейсбуке говорится, что цель операции у берегов Норвгении — «демонстрация коллективного сдерживания и приверженности защите евроатлантического региона».

Представители НАТО не ответили на просьбу Newsweek о комментарии.