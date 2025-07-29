За последний месяц зафиксировано как минимум пять новых случаев падения российских авиабомб на территориях РФ или оккупированных украинских регионов. Об этом пишет Astra со ссылкой на источники. Всего с начала 2025 года, согласно подсчетам редакции, было зафиксировано падение не менее 100 авиабомб — 93 ФАБ и 7 управляемых модульных планирующих бомб (УМПБ). Кроме того, зафиксировано падение трех ракет.

Два инцидента произошли в Белгородской области: ФАБ-250 упала на улице Победы в селе Богдановка Новооскольского округа, а ФАБ-500 — возле жилого дома на улице Калинина в селе Бершаково Шебекинского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Еще две бомбы упали на оккупированной территории Донецкой области Украины: одна — рядом с жилым домом в Дебальцево, другая — у стен школы-интерната в Ясиноватой. Обе бомбы не сдетонировали, их благополучно обезвредили. Пятый случай зафиксирован в оккупированном селе Высокое Запорожской области.

Подобные инциденты происходят не впервые. Так, 17 марта в течение суток на территорию Белгородской области упали сразу четыре авиабомбы. Боеприпасы обнаружили возле хутора Широкого, в полутора километрах от села Мощеное, а также в районе села Серетино. Еще одну УМПБ нашли в 800 метрах от села Артельное.

Ранее, 23 января, неподалеку от деревни Большие Кульбаки упала так называемая «умная бомба» — по данным «Аргументов и фактов», это был высокоточный боеприпас с навигационным модулем.

По итогам 2024 года, как подсчитала Astra, на территорию России и оккупированные районы Украины упали как минимум 165 авиабомб ФАБ. (moscowtimes.ru)