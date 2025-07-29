Территория Польши уменьшилась впервые с 2022 года. Об этом сообщила Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики.

По его данным, территория страны сократилась на 68 гектаров. При этом с 2022 года она увеличивалась. Изменения затронули 11 воеводств. Наибольшее сокращение площади произошло в Западно-Поморском воеводстве — минус 35 гектаров. В Западно-Поморском и Поморском воеводствах границы, которые находятся вдоль побережья Балтийского моря, были приведены в соответствие с исходной линией моря.

Власти Польши решили официально сократить территорию страны, чтобы привести официальные границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. Такие поправки были сделаны на основе данных геодезических исследований.