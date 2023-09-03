Учебно-боевые самолеты (УБС) российского производства Як-130 доставлены в Иран. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

По данным IRNA, российские самолеты Як-130 были импортированы в Иран и, как сообщается, поступили на вооружение ВВС страны. Эти самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

Сообщение сопровождается фотографией Як-130 в ливрее иранских ВВС со знаками национальной принадлежности и бортовым номером 7-9701. Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает. Как уточняет IRNA, власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130.