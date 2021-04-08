Российские налогоплательщики платят за то, чтобы все ненавидели Россию

Несмотря на официальную позицию России по тому, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, армянское представительство российского Федерального Международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «Sputnik Армения» продолжает выступать главным рупором антиазербайджанской пропаганды.
В очередной раз это проявилось в публикации интервью «главы МИД НКР» Давида Бабаяна. Российское СМИ берет интервью у карабахского сепаратиста и при этом, в отличие от других новостных изданий России, не указывает, что этот марионеточный режим является непризнанным государственным образованием. Складывается мнение, что «Sputnik Армения» является армянским СМИ, но с одной разницей – деятельность издания оплачивается из госбюджета России.
Провокационная деятельность «Sputnik Армения» вызывает большие сомнения у азербайджанских читателей касательно того, что Россия выступает в качестве третейского судьи в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Антиазербайджанская и антитурецкая пропаганда посредством «Sputnik Армения» с молчаливого согласия Кремля наносит урон отношениям России с Азербайджаном и Турцией. Высказывания Бабаяна противоречат духу Трехстороннего заявления руководителей Азербайджана, России и Армении, особенно в свете его слов о том, что «для Степанакерта не существует понятия «общественное объединение азербайджанской общины Карабаха».
Это также косвенно подтверждает, что в свое время карабахские сепаратисты при поддержке Армении провели этнические чистки, учинили Ходжалинский геноцид и массово изгнали проживающих в Карабахе и сопредельных районах азербайджанцев. Этим марионеточный режим также опровергает суть переговорного процесса, частью которого является возвращения изгнанных азербайджанцев в родные края.
Вызывает сожаление, что деньги российских налогоплательщиков направлены на деятельность «Sputnik Армения», поставившей перед собой цель — нагнетать антироссийские настроения в Азербайджане и Турции. С учетом роста антироссийских настроений в Армении это издание могло бы направить свои усилия на снижение негативного отношения к Москве в своей стране, но вместо этого вбивает клин в российско-азербайджанские и российско-турецкие связи.
А изливающемуся желчью Бабаяну не мешало бы прокомментировать недавний доклад Госдепа США, в котором открытым текстом подчеркнуто, что Армения причастна к агрессии и оккупации территорий Азербайджана. Это будет гораздо интереснее, чем пытаться винить Азербайджан и Турцию во всех бедах армян.