Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной и готова к ним. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — сказал он.

В состав делегации вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств России, включая администрацию президента.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров именно в Беларуси заявив, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку, но не Минск.