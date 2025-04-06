В ночь на воскресенье, 6 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали по меньшей мере три человека.

В Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города возникли пожары. Обрушилось нежилое строение, повредив несколько автомашин. Частично повреждено здание бизнес-центра, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная часть Украины остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках во многих городах», — написала в соцсети X посол США а Киеве Бриджит Бринк.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу американской дипмиссии за слабую, по его мнению, реакцию на российский удар по Кривому Рогу. Там погибли 19 человек, среди которых девять детей. Бринк написала, что в ужасе от случившегося, и именно из-за таких трагедий «война должна быть прекращена». Посол не отметила, что удар нанесла Россия, и вообще никак её не упомянула. (svoboda.org)