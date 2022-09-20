Украинские системы ПВО сбили около 55 российских истребителей с начала войны, заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер.

По его словам, России так и не удалось установить превосходство в воздухе над Украиной. Несмотря на то, что российские военные были хорошо осведомлены об украинской системе ПВО, ракетные удары 24 февраля и после так и не смогли вывести из строя средства защиты класса «земля–воздух».

Этим объясняется то, что российские самолеты редко летают вглубь Украины. Вместо этого Вооруженные силы России бьют по целям ракетами большой дальности. «Когда они попытались использовать свои истребители, свои самолеты в зонах поражения украинскими ракетами, эти самолеты были сбиты», – пояснил Хекер.

Оценка командующего ВВС США в Европе соответствует данным, которые 19 сентября представило Минобороны Великобритании. В ведомстве утверждают, что с начала войны Россия потеряла 55 боевых самолетов, причем четыре из них «весьма вероятно» были сбиты за последние 10 дней.

Такой «всплеск потерь» Минобороны Великобритании связывает с контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Российские ВКС идут на большой риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха наземным войскам, но ситуационная осведомленность пилотов часто бывает плохой.

«Существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась», – говорится в сводке британского Минобороны. Также отмечается, что отсутствие у России превосходства в воздухе «остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе хрупкости ее оперативной схемы в Украине». (moscowtimes.ru)