50 471 имя российских военнослужащих, погибших к 12 апреля в Украине, удалось установить журналистам Би-би-си и «Медиазоны» совместно с командой волонтёров. Это только те, о чьей смерти стало известно из открытых источников. Реальное количество потерь может быть намного выше, утверждают расследователи.

С момента прошлой сводки две недели назад список погибших пополнили 1190 фамилий. Команды аналитиков, которые подсчитывают потери военной техники, сообщают, что в последние несколько недель Россия теряет большое количество танков, БТР, БМП и артиллерии.

К 12 апреля подтвердилась гибель за всё время войны более 3300 офицеров российской армии и других силовых структур. 390 из них – в звании от подполковника и выше.

Приведённые цифры – это только те потери, о которых сообщали чиновники, СМИ, родственники погибших, а также данные с кладбищ. Недавно расследователи начали применять и другой метод оценки избыточной мужской смертности, основанный на данных реестра наследственных дел. Такой метод подсчёта выдаёт цифру в примерно 85 тысяч погибших россиян с начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Украина и Россия крайне редко публикуют официальные данные о своих потерях.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, погибла 31 тысяча украинских военных. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых подразделениях, контролируемых командованием ВСУ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными. Сама Москва не раскрывает свои потери в войне. По словам Зеленского, российская армия потеряла 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника. (svoboda.org)