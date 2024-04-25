Итальянским учёным удалось установить место захоронения древнегреческого философа Платона. Об этом заявил исследователь Грациано Раноккья из университета Пизы. Раноккья занимается расшифровкой папирусов из Геркуланума – древней библиотеки, найденной археологами в XVIII веке при раскопках виллы, уничтоженной извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Один из свитков, написанный близким к эпикурейской школе философом Филодемом, подробно описывает историю афинской Академии – неформального философского кружка Сократа, Платона и их учеников. В свитке указано практически точное место погребения. Ранее учёным было известно только, что могила Платона находилась где-то на территории сада Академии.

Расшифровать этот и другие свитки из Геркуланума стало возможно благодаря новым технологиям. Ранее многие из них считались почти нечитаемыми, а многие из-за ветхости нельзя было даже развернуть. Раноккья и его команда использовали «бионический глаз» и технологии искусственного интеллекта и сумели воссоздать около тысячи ранее не расшифрованных слов – это примерно 30% всего текста. Окончательно философский папирус будет расшифрован к 2026 году.

Платон Афинский – один из величайших философов в античной истории, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Его философия легла в основу европейского гуманитарного знания. Сад Академуса, где философы собирались для учёных бесед, дал название термину «академия», означающему научное сообщество. Умер Платон в 347 году до нашей эры. (svoboda.org)