Спираль демографической катастрофы продолжает раскручиваться в России на фоне массовой мобилизации, эмиграции и сокращения рождаемости.

В негативном сценарии, без притока мигрантов, численность постоянного населения РФ к концу XXI века сократится на 80 млн человек, следует из прогнозов экспертов Института демографии им. А.Г.Вишневского НИУ ВШЭ Валерия Юмагузина и Марии Винник (их выводы приводит РБК).

По оценкам демографов, в результате естественной убыли и эмиграции страна ежегодно будет терять от 390 тысяч (в «среднем» сценарии) до 1,1 млн человек (в «низком сценарии»).

В результате число проживающих в России к 2100 году может опуститься до 67,4 млн человек — уровня первой половины XIX века, который ниже текущего населения таких стран, как Таиланд (69,6 млн человек), Франция (68,9 млн) или Танзания (67,9 млн).

Война в Украине, которая, по западным данным, обернулась 200-тысячными потерями для армии и спровоцировала бегство из страны до миллиона граждан, неизбежно отразится на демографических процессах, предупреждают эксперты: естественная убыль населения ускорится, а масштабы эмиграции — увеличатся.

Чтобы компенсировать эти процессы, стране нужен ежегодный приток мигрантов от сотен тысяч до миллиона человек, который, впрочем, «невозможен», предупреждают демографы. В результате даже в самом благоприятном сценарии — с увеличением коэффициента рождаемости до с 1,4 до 2,5 детей на одну женщину и ростом продолжительности жизни до 85-90 лет — население России продолжит сокращаться (133 млн человек в 2070 году).