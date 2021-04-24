Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор направил руководству американской компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ. Об этом 24 апреля говорится в сообщении на cайте ведомства.

Сервис ранее заблокировал ряд материалов российского канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о COVID-19 и ее последствиях.

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре также потребовали от Google объяснить причины введения ограничений.

Игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет штраф до 1 млн рублей.

«Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов — до 3 млн рублей», — напомнили в РКН.

Как сообщалось ранее в этот день, Роскомнадзор зафиксировал регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении размещенного в аккаунтах российских СМИ контента. В качестве предлога используется якобы несоответствие контента возрастной категории, указали в РКН.

Как отмечает «Газета.ру», YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов, содержащих противоправную информацию. С 2012 года на видеохостинге было обнаружено более 71 тыс. материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, суицидальный контент и другие незаконные ролики.

За неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды — на 700 тыс. рублей, на 1,5 млн рублей и на 3 млн рубоей.

16 апреля представители компании Google на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, компания не хочет терять на YouTube аудиторию, охват которой составляет примерно 80 млн ежедневных посещений (iz.ru).