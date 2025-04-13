Видеохостинг YouTube предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра Shorts — коротких вертикальных видео. Об этом сообщает портал Android Authority.

«Короткие видео и думскроллинг идут рука об руку. Если вы регулярно проводите время в социальных сетях или на видеоплатформах, скорее всего, вы попали в ловушку, бездумно прокручивая бесконечные короткие видео, пока ваш мозг не отключится», — говорится в публикации.

Портал пишет, что разработка таймера появилась в последней бета-версии приложения. Пользователи смогут установить лимит, после достижения которого бесконечная прокрутка видео остановится. При достижении лимита, пишет Android Authority, пользователь больше не сможет непрерывно прокручивать Shorts.

При этом отдельные видео можно будет посмотреть после срабатывания таймера, речь идет именно об автоматическом воспроизведении. Портал отмечает, что для полноформатных видео похожая функция была добавлена несколько лет назад. Эта функция называется Take a break, во время просмотра она напоминает пользователю, что нужно сделать перерыв.