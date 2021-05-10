Роналду получил худшую оценку среди игроков «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил крайне низкую оценку от итальянской La Gazzetta dello Sport за матч с «Миланом» (0:3).

Издание поставило португальцу 4. Такой же оценки удостоился и главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Напомним, что в матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время, гол в раздевалку забил атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас. В середине второго тайма у «россонери» постиг ряд неприятностей: сначала Франк Кессье не сумел реализовать пенальти, а спустя несколько минут лидер команды Златан Ибрагимович вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Тем не менее, на 78-й минуте гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в «девятку» ворот соперника ударом со средней дистанции. Но миланский клуб не остановился и на этом. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Милана».

«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на пятом месте за три тура до конца сезона.