Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере.

Во время съемок рекламы модного дома Louis Vuitton 37-летний форвард заявил, что больше всего ему запомнился чемпионат Европы 2016 года, когда он вместе с партнерами по сборной выиграл турнир. Также Роналду добавил, что для него является большим достижением участие в пятом чемпионате мира.

Роналду выступает за национальную команду с 2003 года. За это время он сыграл 191 матч, в которых отметился 117 голами.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре стартовал вчера, 20 ноября, матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Португалия сыграет в группе Н с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.

ЧМ будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».