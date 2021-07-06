Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила рейтинг лучших футболистов проходящего чемпионата Европы — 2020. При составлении списка использовался сложный алгоритм начисления баллов за различные действия на поле.

На первой строчке расположился португалец Криштиану Роналду, за ним следуют чех Патрик Шик и датчанин Йоаким Мехле, занимающие второе и третье места соответственно. Замыкает топ-10 швейцарский хавбек Джердан Шакири.

6 июля состоится полуфинал Евро, в котором сойдутся итальянская и испанская сборные. Матч пройдет на лондонском «Уэмбли». Начало в 23.00.

Второй полуфинал будет сыгран 7 июля. На том же стадионе померятся силами сборная Англии с датчанами. Стартовый свиток для команд прозвучит в 23.00.