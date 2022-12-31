Нападающий саудовского «Аль-Нассра» Криштиану Роналду может сыграть с форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси в середине января, передает журналист Адриен Гренье в соцсетях.

Отмечается, что «ПСЖ» может сыграть товарищеский матч против команды из лучших игроков «Аль-Нассра» и «Аль-Хиляля».

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. В СМИ неоднократно сообщалось, что португалец будет зарабатывать в новой команде порядка €200 млн в год.

37-летний Роналду с ноября этого года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.