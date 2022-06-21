Совет Безопасности ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российской агрессии против Украины, сообщает «Укринформ» со ссылкой на секретариат Совбеза ООН.

Пункт повестки дня заседания СБ, который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сформулирован следующим образом: «Подстрекательство к насилию, которое привело к совершению жестоких преступлений».

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык вражды в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в СБ в июне.

На заседании выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по предотвращению геноцида Алиса Ндериту.