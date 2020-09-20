Робертсон: «Месси будут считать одним из лучших в истории»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Меня совершенно не воодушевляли трансферные слухи о нем. Месси вывел бы «Сити» на новый уровень. Они уже являются командой мирового уровня, но получить еще и лучшего игрока мира…

Когда ты играешь против Месси, нужно угадывать, что он будет делать. Неизвестно, двинется он влево или вправо. Это тяжело психологически, я уже не говорю о физике.

Иногда люди думают, что единственный способ остановить Месси, – пнуть его. Но он отскакивает и показывает: «Верни мне мяч».

Невероятный игрок. Когда он закончит карьеру, люди взглянут на его наследие, и его будут считать одним из лучших игроков в истории наряду с Диего Марадоной и Пеле», – сказал Робертсон в интервью The Times. (sports.ru)